«Его больше невозможно модифицировать». Глава Nvidia впервые рассказал о новейшем чипе после H20

Nvidia оценивает, как выйти на китайский рынок после того, как правительство США ввело ограничения на продажи там своего чипа Hopper H20, но не будет выпускать еще одну версию серии Hopper, о чем заявил генеральный директор компании Дженсен Хуанг.
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