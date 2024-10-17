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Губернатор Флориды пообещал наказать мужчину, привязавшего пса во время урагана

Губернатор Флориды пообещал наказать мужчину, привязавшего пса во время урагана

Жителю грозит срок до пяти лет.Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что мужчина, привязавший свою собаку к забору во время урагана "Милтон", будет привлечён к ответственности.

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