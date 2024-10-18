Юлия Чичерина и солисты ансамбля «Песни и пляски» выступили для бойцов в зоне СВО

Артисты исполнили популярные патриотические песни Заслуженная артистка России Юлия Чичерина и солисты фронтовой бригады ансамбля «Песни и пляски» Центрального военного округа провели концерт для военнослужащих танкового подразделения группировки войск «Центр» в зоне специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии