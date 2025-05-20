В Иркутске установят бюст директору радиозавода Александру Ежевскому

В Иркутске на территории ИРНИТУ планируют установить бюст Александру Александровичу Ежевскому, почетному гражданину Иркутской области, Герою Социалистического Труда и первому директору Иркутского радиозавода.
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