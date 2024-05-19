"Сбер" до конца года откроет исламские офисы в Чечне и Дагестане

«Сбербанк» до конца года откроет исламские офисы еще в двух регионах, где проводится эксперимент по партнерскому финансированию - в Чечне и Дагестане, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum".