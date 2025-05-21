В Раде потребовали уволить главкома ВСУ после удара ВС РФ по полигону в Сумах

Депутаты Верховной рады предложили главе киевского режима Владимиру Зеленскому уволить главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского после российского удара по лагерю подготовки спецназа в Сумской области.
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