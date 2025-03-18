Пенсионеры могут получить 10 000 рублей уже в ближайшее время, но не все: кто попал в списки, кому положена доплата Ольга БезродняяВ последние дни появилась радостная новость для пенсионеров: правительство решило сделать разовую выплату в размере 10 000 рублей.