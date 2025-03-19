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Заброшенные масштабные проекты СССР

Заброшенные масштабные проекты СССР

Времена холодной войны стали для СССР нелегким испытанием. Но вместе с тем растущая напряженность международных отношений с Америкой позволила Советскому Союзу совершить гигантский индустриальный скачок: полным ходом шло развитие технологий, которые в свою очередь требовали материального обеспечения.

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