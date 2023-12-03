FT: более 8 млн китайцев не могут заплатить по кредитам

В Китае более 8 млн человек не смогли заплатить по кредитам, сообщает Financial Times. Отмечается, что, по данным китайских судов, около 8,54 млн человек занесены в чёрный список после неуплаты платежей по различным займам.
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