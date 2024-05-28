Водители Петрозаводска массово игнорируют правила перевозки детей

За выходные дорожные инспекторы выявили 11 нарушителей, поставивших под угрозу жизнь юных пассажиров В минувшие выходные в Петрозаводске сотрудники ГИБДД проверяли соблюдение водителями правил перевозки детей.
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