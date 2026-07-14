Лучшие анекдоты про экстрасенсов. Выпуск 2

Делая первый выпуск мы уже предвидели второй. При выдаче лицензий ясновидящим и прочим экстрасенсам, нужно задавать только один вопрос: «Сколько биткойнов вы купили в 2010 году?» А вы тоже заметили, что все экстрасенсы пишут «верну мужа» и ни разу — «верну жену».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии