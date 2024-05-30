Устаревающая классика: в России не хватает водителей-дальнобойщиков

Молодые люди не хотят становиться водителями-дальнобойщиками, даже несмотря на высокие зарплаты, а уже работающие — начинают стареть, что усугубляет проблему дефицита кадров в отрасли, выяснили «Известия».
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