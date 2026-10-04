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«Я действительно беспокоюсь об этом»: Ким Кардашьян призналась, что переживает из-за публичности Норт

За четырьмя детьми Ким Кардашьян присматривают пять нянь, о чём она рассказала сама. Одна из них находится на смене постоянно, остальные четыре работают по ротации.

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