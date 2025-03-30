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Какой сегодня праздник: 30 марта

Какой сегодня праздник: 30 марта

31 марта 2025 года мусульмане отмечают праздник под названием Ураза Байрам. После завершения священного месяца Рамадан наступает один из двух крупных праздников ислама, называемый праздником разговения Ураза Байрам (Ид аль-Фитр, Рамадан Байрам).

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