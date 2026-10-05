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ИА Регнум

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Китай ужесточит правила вывоза автомобилей в Россию, они подорожают

Китай ужесточит правила вывоза автомобилей в Россию, они подорожают

С 2027 года Китай вводит новые требования к ввозу автомобилей, которые могут усложнить экспорт в Россию.

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