Июньская жара обошлась британской экономике в $1,5 млрд

Потери британской экономики из-за рекордной жары в июне составляют £1,15 млрд (около $1,5 млрд). Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного среди почти двух тысяч граждан, пишет "Интерфакс".
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