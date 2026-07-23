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Газета.ру

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Июньская жара обошлась британской экономике в $1,5 млрд

Июньская жара обошлась британской экономике в $1,5 млрд

Потери британской экономики из-за рекордной жары в июне составляют £1,15 млрд (около $1,5 млрд). Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного среди почти двух тысяч граждан, пишет "Интерфакс".

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