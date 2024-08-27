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В Финляндии исчезли 400 беженцев

В Финляндии исчезли 400 беженцев

В Финляндии исчезли 400 просителей убежища. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на финское СМИ. Отмечается, что с осени 2023 года через восточную границу в Финляндию прибыли свыше 1300 человек, все они попросили убежище.

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