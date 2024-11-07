Путин заявил о возможности называться русским независимо от национальности

Любой житель и гражданин РФ, независимо от национальности, может сказать «я русский». Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.
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