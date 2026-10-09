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Брат исчез на двадцать лет и умер за неделю до встречи: какую семейную трагедию Энн Карсон сохранила в книге «Nox»

Брат исчез на двадцать лет и умер за неделю до встречи: какую семейную трагедию Энн Карсон сохранила в книге «Nox»

В 2000 году в рабочем кабинете Энн Карсон раздался телефонный звонок. На другом конце провода был человек, которого она не видела много лет, — её старший брат Майкл.

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