В ЕС рассказали о зависти Каллас после сделки России и США В ЕС рассказали о зависти Каллас после сделки России и США Христофору: жалобы Каллас на сделку Путина и Трампа говорят о зависти Кая Каллас.
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