Правительство Ивановской области закупит услугу у сетевого издания

Соответствующий лот размещён 8 ноября, окончание подачи заявок – 20 ноября.Правительство Ивановской области готово потратить 300 тысяч рублей на оказание услуг по информационному сопровождению своей деятельности в интернете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)