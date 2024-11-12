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Ивановские новости

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Правительство Ивановской области закупит услугу у сетевого издания

Правительство Ивановской области закупит услугу у сетевого издания

Соответствующий лот размещён 8 ноября, окончание подачи заявок – 20 ноября.Правительство Ивановской области готово потратить 300 тысяч рублей на оказание услуг по информационному сопровождению своей деятельности в интернете.

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