Саудовская Аравия нарастит мощности нефтепровода для поставок в обход Ормуза

Саудовская Аравия рассматривает возможность увеличения пропускной способности своего нефтепровода «Восток — Запад» примерно до 10 млн б/с в течение двух-трех лет, заявил министр энергетики королевства принц Абдулазиз бен Сальман.
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