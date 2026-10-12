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Саудовская Аравия нарастит мощности нефтепровода для поставок в обход Ормуза

Саудовская Аравия нарастит мощности нефтепровода для поставок в обход Ормуза

Саудовская Аравия рассматривает возможность увеличения пропускной способности своего нефтепровода «Восток — Запад» примерно до 10 млн б/с в течение двух-трех лет, заявил министр энергетики королевства принц Абдулазиз бен Сальман.

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