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Трамп заявил, что Вашингтон не прекращал передачу разведданных Украине

Трамп заявил, что Вашингтон не прекращал передачу разведданных Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаны не прекращали передачу разведывательных данных Украине.

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