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Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Ракетных войск стратегического назначения

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Ракетных войск стратегического назначения

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что благодаря профессионализму личного состава, его самоотверженности, верности служебному долгу сегодня обеспечена высокая готовность РВСН к выполнению стоящих перед ними ответственных задач.

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