Глеб Никитин поздравил железнодорожников с Днем железнодорожника.

Уважаемые работники и ветераны Горьковской железной дороги! Для Нижегородской области, расположенной в самом «сердце» России, железнодорожное сообщение всегда было и остается одним из самых востребованных и надежных.
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