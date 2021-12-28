Минсельхозу в аренду будут давать сельхозугодья — постановление кабмина

Принято постановление кабинета министров Кыргызстана, касающееся аренды сельскохозяйственных угодий. Постановление «О развитии сельскохозяйственных кооперативов, семенных и племенных хозяйств» подписано в целях дальнейшего развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, рынка сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, повышения экспортного потенциала агропромышленного комплекса, стимулирования отраслей аграрного сектора, говорится в релизе кабмина.