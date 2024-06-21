СМИ: состояние Кейт Миддлтон ухудшилось после участия в параде

В ближайшее время принцесса будет восстанавливать силы и продолжит лечение от рака.Газета New York Post сообщает о проблемах со здоровьем принцессы Кейт Миддлтон, ставших следствием ее участия в параде Trooping the Color в Лондоне.
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