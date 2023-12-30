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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Запреты, традиции, приметы Модестова дня, 31 декабря. Открытки и поздравления

Запреты, традиции, приметы Модестова дня, 31 декабря. Открытки и поздравления

Запреты, традиции, приметы Модестова дня, 31 декабря. Открытки и поздравления Алена ЛебедьС приближением последнего дня года наступает не только время предпраздничных приготовлений, но и момент, когда народ вспоминает о празднике Покрова скота, также известного как Модестов день.

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