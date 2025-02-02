Грунт Черного моря таит опасность: канцероген в 22,5 раза превышает норму

Опасная находка в грунте Черного моря в Анапе - был обнаружен канцероген бензапирен.Ученые провели анализ грунта, взятого с очищенных пляжей Анапы, и выявили тревожные факты: концентрация опасного канцерогена бензапирена превышает предельно допустимую норму в 22,5 раза! Бензапирен – один из самых мощных канцерогенов, который вдыхание или попадание в организм может вызвать серьезные заболевания.