Акционеры «ТКС-Холдинга» утвердили выплату дивидендов по 92,5 рубля на акцию

Акционеры МКПАО «ТКС-Холдинга», в который входит Т-банк, «Т-Страхование», «Т-Инвестиции», «Т-Мобайл» и другие компании, на общем собрании акционеров 14 ноября утвердили выплату дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании.