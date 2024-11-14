Акционеры «ТКС-Холдинга» утвердили выплату дивидендов по 92,5 рубля на акцию

Акционеры МКПАО «ТКС-Холдинга», в который входит Т-банк, «Т-Страхование», «Т-Инвестиции», «Т-Мобайл» и другие компании, на общем собрании акционеров 14 ноября утвердили выплату дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии