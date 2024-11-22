Михаил Шеремет: Ни дня без маразматических решений

Ни дня без маразматических решений.На этот раз в Киеве решили снять звезду со знаменитого «дома с звездой» на Крещатике Об этом сообщила зампредседателя Киевской городской военной администрации Старостенко.
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