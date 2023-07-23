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Трамп вселяет пустые надежды в простаков. Брюссель ищет ещё 29 млрд евро на захват* России

Трамп вселяет пустые надежды в простаков. Брюссель ищет ещё 29 млрд евро на захват* России

Пётр Дмитриев. Брюссель изыскивает 20 млрд евро на войну с РоссиейЖозеп Боррель – как провозвестник обезумевшей европейской партии войныПровал широко анонсированного «контрнаступления» ВСУ весьма огорчил лидеров пресловутого «коллективного Запада».

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