В Свердловской области в школу на занятия пришла собака

Дворового пса заметили бегающим по партам и в столовой краснотурьинской СОШ № 32. Замдиректора по административно-хозяйственной работе Оксана Бойченко рассказала , что тяги к знаниям у животного не заметили, в отличие от тяги к сыру.
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