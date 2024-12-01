Эпидемиолог Покровский: около 1,2 млн россиян живут с ВИЧ-инфекцией

АНГЕЛ АНГЕЛ

Если учесть кратный рост кожно венерических заболевание на урале среди орд пришлых "ценных" специалистов из государств ближнего зарубежья, положение и по всей России не лучше, как и с туберкулезом, психиатрических, рост наркоманов и т.д. Почему их не выдворяют с семьями и родственниками в течении 72 часов на свои исконные родины, а за счет наших граждан лечат. Назрел вопрос об их лечение ха счет наших политиков, чиновников, бизнесменов, тех кто привлекает и предоставляет им работу т.д. из их зарплат. Это будет справедливо по отношению к своему народу.... Почему отсутствует статистика по заболеваемости пришлых? Какие меры со стороны власти к таким?