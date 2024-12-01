Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 444 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила ивановна
    Газета.ру напару с РБК. Вы журнашлюхи позорные. Вы превратили генерала в бабу. Иначе как воспринимать ваш заголовок "...РБК: генерал Мура...
  • Анатолий Ананатольев
    Почему РФ не помогает МОЧИТЬ французскую террористку с ее молодчиками??????! Теряем друзей - своим молчанием! СМЕРТЬ ...В Тбилиси полицей...
  • Юрий Вершинин
    Надеюсь, в Пекине пошлют куда подальше и Анну и Лену.Бербок заявила, ч...

Эпидемиолог Покровский: около 1,2 млн россиян живут с ВИЧ-инфекцией

Эпидемиолог Покровский: около 1,2 млн россиян живут с ВИЧ-инфекцией

Около 1,2 млн человек в России живут с ВИЧ-инфекцией, ежегодно выявляется примерно 60 тыс. новых инфицированных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Если учесть кратный рост кожно венерических заболевание на урале среди орд пришлых &quot;ценных&quot; специалистов из государств ближнего зарубежья, положение и по всей России не лучше, как и с туберкулезом, психиатрических, рост наркоманов и т.д. Почему их не выдворяют с семьями и родственниками в течении 72 часов на свои исконные родины, а за счет наших граждан лечат. Назрел вопрос об их лечение ха счет наших политиков, чиновников, бизнесменов, тех кто привлекает и предоставляет им работу т.д. из их зарплат. Это будет справедливо по отношению к своему народу.... Почему отсутствует статистика по заболеваемости пришлых? Какие меры со стороны власти к таким?
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх