Председателем СК России дано поручение доложить о расследовании уголовного дела об избиении участника СВО группой лиц в Саратовской области

В социальных медиа выражается несогласие с решением одного из судов города Саратова, отказавшего в дальнейшем содержании под стражей группы лиц, избивших в сентябре прошлого года участника СВО в городе Аткарске Саратовской области.
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