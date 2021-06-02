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Программа, которой сейчас так не хватает. А вы помните?

Программа, которой сейчас так не хватает. А вы помните?

Безжалостный "ветер перемен", гулявший по просторам недавно ещё единой страны под названием СССР, сметал на своём пути всё то, что отождествлялось с прошлым.

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