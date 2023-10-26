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Как мирный саммит на Мальте может стать приговором для Зеленского

Как мирный саммит на Мальте может стать приговором для Зеленского

Как намерен действовать в ходе саммита на Мальте 28 и 29 октября глава киевского режима и почему тактически Зеленскому остаётся только повышать ставки, но его единственный аргумент — успехи ВСУ — уничтожен.

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