Как намерен действовать в ходе саммита на Мальте 28 и 29 октября глава киевского режима и почему тактически Зеленскому остаётся только повышать ставки, но его единственный аргумент — успехи ВСУ — уничтожен.
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