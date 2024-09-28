Край будущего

Член Совета Федерации Андрей Кутепов, о существовании которого мы до сего момента не подозревали - предложил давать дополнительные преференции молодым мамам, родившим ребёнка в течение года до подачи документов в ВУЗ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии