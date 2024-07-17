По факту строительства омского ЖК «Мирапорт» на Пригородной возбуждено еще одно уголовное дело - теперь из-за нарушений, допущенных проектировщиками.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
По факту строительства омского ЖК «Мирапорт» на Пригородной возбуждено еще одно уголовное дело - теперь из-за нарушений, допущенных проектировщиками.