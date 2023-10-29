Даниэль Риккардо объяснил свою высокую скорость в квалификации в Мексике

Даниэль Риккардо объяснил свою скорость в квалификации в МексикеGetty Images / Red Bull Content PoolГонщик AlphaTauri Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от своего сенсационного четвертого места в квалификации Гран При Мексики.
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