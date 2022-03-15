Майкл Джордан: «Игра изменилась тогда, когда появился Мэджик Джонсон»

Член зала славы и шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан оценил историческое наследие легендарного баскетболиста «Лейкерс» Мэджика Джонсона.

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