БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Владислав Шурыгин. Сирийский кризис как результат большого договорняка

Владислав Шурыгин. Сирийский кризис как результат большого договорняка

Итак, Сирия перешла полностью под контроль боевиков. Стремительно — за три недели и, практически, бескровно.

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