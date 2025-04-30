Баранец сказал жёстко, не понравится многим: "Враг ходит по нашим коридорам". Россия не закрыла важнейший вопрос

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
И у меня такое же впечатление, могу даже аргументировать, но не буду
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6 час.
Вячеслав Денисов
Продажность на высшем уровне!
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5 час.
Зоя Гольдштаб
Давно об этом думаю......
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1 час.
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