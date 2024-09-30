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Индекс биржи Токио резко снизился на фоне заявлений будущего премьера Японии

Индекс биржи Токио резко снизился на фоне заявлений будущего премьера Японии

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, резко снизился в ходе торгов в понедельник на 4,65 процента на фоне опасений инвесторов по поводу экономической политики Сигэру Исибы, который 1 октября возглавит правительство страны после избрания главой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

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