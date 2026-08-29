В Ростовской области столкнулись и загорелись автобус, грузовик и легковушка

В Ростовской области на 19-м километре автодороги Р-280 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей, а также автобуса.
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