Обвиняемому в поджоге чужой собственности суд вынес запрет определенных действий

Ему нельзя общаться со свидетелями и пользоваться интернетом Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Черкашина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ.