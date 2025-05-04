Обвиняемому в поджоге чужой собственности суд вынес запрет определенных действий

Ему нельзя общаться со свидетелями и пользоваться интернетом Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Черкашина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии