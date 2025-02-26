Более 500 молодых педагогов региона присоединятся к проекту «СПО. Навигаторы развития»

В Нижегородской области стартовал проект «СПО. Навигатор развития», нацеленный на развитие лидерских качеств и повышение профессиональных компетенций у педагогов учреждений среднего профессионального образования региона.
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