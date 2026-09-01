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Не искать виновных после трагедии с катером в Актау, а разработать дорожную карту по безопасности водного транспорта призвали специалисты

Не искать виновных после трагедии с катером в Актау, а разработать дорожную карту по безопасности водного транспорта призвали специалисты

После трагического происшествия с катером в Актау необходимо не только установить все обстоятельства случившегося, но и принять системные меры, чтобы подобные ситуации не повторялись.

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