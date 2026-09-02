Европе грозят ежегодные засухи. Сценарий от климатологов

Европа может вступить в новую эпоху, когда экстремальная жара и длительные засухи перестанут быть редкими погодными аномалиями и станут практически постоянным спутником летнего сезона.
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