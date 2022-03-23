Лавров заявил о превращении Украины в инструмент для сдерживания России

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украину сделали инструментом для сдерживания России. «И в том, что касается российского направления политики НАТО, Украина была выбрана как инструмент для подавления российской самостоятельности.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украину сделали инструментом для сдерживания России. «И в том, что касается российского направления политики НАТО, Украина была выбрана как инструмент для подавления российской самостоятельности.
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